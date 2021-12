Statistiques NBA: Jokic fait équipe avec Chamberlain dans un exploit incroyable

Nikola Jokic Il continue de défier l’histoire et de se révéler comme un joueur légendaire appelé à marquer une époque. Leur Statistiques NBA En témoigne et après avoir signé un spectaculaire triple-double dans le duel entre pépites de Denver et New Orleans Pelicans, le centre serbe égale Chambellan flétri dans un fait étonnant. Et ce sont les deux seuls pivots à avoir réussi à signer 9 triple-doubles avec 30 points de plus, chose difficile à répéter.

Nikola Jokic ce soir : 39 points

11 CER

11 AST

17-23 FG Il s’agit de son 9e triple-double de 30 points de sa carrière, le plus élevé de l’histoire de la NBA par un centre qui ne s’appelle pas Wilt Chamberlain. pic.twitter.com/wV617dkEer – StatMuse (@statmuse) 9 décembre 2021