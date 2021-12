Statistiques NBA: Josh Giddey joue dans un double-double presque jamais vu

Quoi Josh étourdit C’est un joueur spécial, c’est évident depuis son arrivée en championnat. L’Australien fait preuve d’une énorme intelligence sur le terrain, revendique une hauteur bien supérieure à celle d’un grand nombre de buts et a une facilité innée à faire jouer ses coéquipiers et à offrir des intangibles, malgré son jeune âge. Ce à quoi personne ne s’attendait, c’est qu’il pourrait signer certains Statistiques NBA double-double, avec 10 rebonds et 10 passes décisives, sans marquer un seul point. C’est la deuxième fois que quelque chose comme cela se produit, après cela. Norm Van Lier en 1971, avec 11 passes décisives et 13 rebonds.

Josh Giddey avec une ligne de statistiques jamais vue depuis 50 ans. 0 point

10 CER

10 AST Il est le premier joueur avec un double-double sur zéro point depuis Norm Van Lier en 1971. (Soumis par @StevieCozens) pic.twitter.com/0yCWnFJY06 – StatMuse (@statmuse) 27 décembre 2021