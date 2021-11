Statistiques NBA : Julius Randle et une terrible crise touchant les New York Knicks

Julius Randle Il est plongé dans une spirale négative qui lui est totalement inconnue puisqu’il a fait un grand saut qualitatif l’an dernier et est devenu la star de la ligue. Le benchmark des New York Knicks n’arrête pas d’enchaîner des matchs performants bien en dessous de son niveau, avec des pourcentages de tirs épouvantables et un +/- qui résume parfaitement à quel point il fait mal à l’équipe. Les remplaçants ont réussi à devancer 2 des 5 derniers matchs, mais Randle doit améliorer son Statistiques NBA le plus tôt possible pour maintenir les aspirations de l’équipe.

Julius Randle a un dossier de -68 lors des 5 derniers matchs, le pire +/- sur les Knicks. Ses moyennes sur cette période :

3.4 APG

3.6 TBV

38,3 FG%

36,8 3P%

45,5 FT% pic.twitter.com/qrLmGCFPAX – StatMuse (@statmuse) 18 novembre 2021