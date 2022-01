Statistiques NBA : Kevin Love, à la rescousse des Cleveland Cavaliers

Le moment émouvant de Les Cavaliers de Cleveland à compter d’aujourd’hui dans la saison 2021/22 du NBA Cela ne peut pas être pire. La franchise de l’Ohio a récemment perdu Ricky Rubio pour le reste de l’année en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur du genou, s’ajoutant aux autres absences et absences à long terme de Collin Sexton en raison des protocoles COVID-19 de Darius Garland.

Cela a conduit les Cavs à accepter le transfert de Rajon Rondo avec les Lakers de Los Angeles, contraints de déplacer leur joueur jusqu’à présent, Denzel Valentine. La saison a été exceptionnelle pour l’équipe, mais tant de mauvaises nouvelles ont conduit les Ohioans à perdre leurs trois derniers matchs.

Cependant, ce n’est pas que de mauvaises nouvelles pour les Cleveland Cavaliers. La franchise reste 5e de la Conférence Est avec une fiche de 20-16, et il y a un joueur qui essaie de redonner l’illusion à l’équipe et aux fans. Ce n’est autre que Kevin aime. Quand les temps s’assombrissent, les vétérans se lèvent. Ceci est démontré par les statistiques de la NBA concernant les quatre derniers matchs du joueur.

Numéros

22 points, neuf rebonds et 58% du field goal (TC) contre les Raptors de Toronto (26 décembre). 24 points, quatre rebonds et 50% du field goal (TC) contre les New Orleans Pelicans (28 décembre). 24 points, 11 rebonds et 47% de tirs depuis le terrain (TC) face aux Washington Wizards (30 décembre). 35 points, 11 rebonds et 56% de tirs depuis le terrain (TC) contre les Hawks d’Atlanta (31 décembre).

Kevin Love a disputé son premier match 35/10 depuis 2017. 35 points

11 CER

4 AST

10-18 FG

7-14 3P Il est le premier Cavalier à avoir un match 35/10 hors du banc depuis 1975. pic.twitter.com/1OkcbFCiX9 – StatMuse (@statmuse) 1er janvier 2022