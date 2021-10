Statistiques NBA : La bonne performance des New York Knicks se reflète dans les données

Nous ne sommes en compétition que depuis une semaine, mais ce que vous proposez Knicks de New York c’est plus qu’excitant. Avec un bilan de 3 victoires et 1 défaite, ceux de la Grosse Pomme donnent le sentiment d’être une équipe compacte qui sait à quoi elle joue, avec une domination des deux côtés du terrain. C’est ce que montrent certains Statistiques NBA, comme ceux qui reflètent sa puissance offensive, étant dans le top 5 pour les triples tirs marqués, les tentatives, les points par match et le classement offensif.

Les Knicks cette saison : – 1er à 15h par match

– 2ème en 3PA par match

– 3e aux points par match

– 4e au classement offensif Bing bong. pic.twitter.com/XoSexJpHYC – StatMuse (@statmuse) 27 octobre 2021