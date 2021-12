Statistiques NBA : Le club historique sélect auquel Nikola Vucevic est entré

Nikola Vucevic continue d’être un pilier de base pour la grande performance de Chicago Bulls et il a démontré aux Hawks d’Atlanta son talent inné pour frapper de bons numéros en un rien de temps. A tel point qu’en seulement 33 minutes, le pivot serbe a récolté quelques Statistiques NBA impressionnant 16 points et 20 rebonds, ce qui fait de lui l’un des quatre seuls joueurs de la franchise à saisir 20 rebonds ou plus en moins de 35 minutes. Les autres sont Dennis Rodman, Joakim Noah et Tyson Chandler.

