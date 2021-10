Statistiques NBA: Le club sélect des joueurs historiques Myles Turner est entré

Myles tourneur est toujours sous surveillance pour sa prétendue incompatibilité avec Sabonis dans ces Indiana PacersMais vous devez vous rendre à l’évidence qu’il est un acteur majeur et mérite tout le crédit du monde. En battant votre équipe contre Les sorciers de Washington 135-134, le pivot a réalisé l’une des meilleures performances de toute sa carrière, avec 40 points, 10 rebonds, 5 triples et 3 contres. Ce sont des chiffres que seuls six autres joueurs dans l’histoire de Statistiques NBA ils avaient atteint à l’occasion.

Soirée de haut niveau en carrière de Myles Turner : 40 points

10 CER

5 3PT

3 NOIR Il rejoint LeBron, Harden, Durant, Boogie, Vince et T-Mac comme les seuls joueurs de l’histoire de la NBA à afficher ces chiffres (ou mieux). pic.twitter.com/vIJnFEvIEy – StatMuse (@statmuse) 23 octobre 2021