Statistiques NBA : le fait incroyable qui glorifie la longévité de Lebron James

Les adjectifs se terminent pour décrire ce que vous accomplissez James Lebron dans sa carrière sportive, mais aussi le niveau de jeu montré cette saison en Les Lakers de Los Angeles, une équipe qui a bien plus besoin de vous que recommandé. Le joueur vétéran répond avec fierté et sacrifice, affichant tout son talent même lorsqu’il est obligé de jouer le pivot et de signer Statistiques NBA du jamais vu. L’un d’eux est qu’à 37 ans, il a réussi à signer un match avec des chiffres aussi complets que ceux-ci :

Depuis 1975, aucun autre joueur de plus de 34 ans n’a jamais joué un match 30/5/5/3/3. LeBron avait 32/8/9/4/3 ce soir. Il a 37 ans. pic.twitter.com/UVZrRTL9Oj – StatMuse (@statmuse) 8 janvier 2022