Statistiques NBA : Le groupe de joueurs historiques sélectionné Cade Cunningham a rejoint

Les sentiments de puissance qu’il transmet Cade Cunningham dans sa position longue dans la ligue sont inhérents à la mauvaise dynamique collective des Detroit Pistons ou à leurs pourcentages de frappeurs encore boitants. C’est un joueur spécial, appelé à dominer la compétition depuis des années et qui montre des éclats évidents de son potentiel. Il est devenu la quatrième recrue de l’histoire à signer un match de Statistiques NBA écrasante, avec 25 points, 8 rebonds, 8 passes et 5 triplés. Il rejoint ainsi Stephen Curry, Trae Young et Jason Kidd.

Cade Cunningham ce soir : 25 points

8 CER

8 AST

5 3PT Il rejoint Steph Curry (2x), Trae Young et Jason Kidd en tant que seules recrues de l’histoire de la NBA avec un jeu 8/25/8, 5 3PT. pic.twitter.com/JmfubZZMAU – StatMuse (@statmuse) 16 novembre 2021