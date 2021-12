Statistiques NBA : LeBron James de cette saison surpasse déjà celui de l’an dernier

Malgré la nette défaite de Les Lakers de Los Angeles contre les Chicago Bulls de DeMar DeRozan, James Lebron Il est revenu pour établir une performance exceptionnelle après avoir marqué 31 points, en plus de 14 rebonds et six passes décisives.

La star de la franchise de Los Angeles, quelques jours après son 37e anniversaire, continue de montrer que les années ne passent pas par lui, et c’est ce que montrent les statistiques de la NBA. Avec le match de ce soir, il y en a déjà neuf où LeBron a dépassé la barre des 30 points ce parcours 2021/22, le même que toute la saison dernière.

Sautez au sommet, LeBron – pic.twitter.com/hvT4jerL8I – Los Angeles Lakers (@Lakers) 20 décembre 2021