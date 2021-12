Statistiques NBA : les 8 hommes en triple-double le jour de Noël dans l’histoire de la ligue

Ce jour de Noël de la NBA entrera dans l’histoire pour être le premier dans lequel il y a trois joueurs qui signent un triple-double, rejoignant ainsi soudainement un club sélect de légendes qui ont eu des performances stellaires et complètes en un jour si important. Il convient de préciser qu’il existe de nombreux types de triple-double et que celui que Russell Westbrook a réalisé ne doit pas masquer son manque de compétitivité et sa capacité à aider le groupe, mais son nom figurera sur une liste éminente des Statistiques NBA:

Oscar Robertson : 4 fois John Havlicek : 1967 Billy Cunningham : 1970 Lebron James : 2010 Russell Westbrook : 2013 et 2021 Draymond Green : 2017 Kemba Walker : 2021 James Harden : 2021