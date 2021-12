Statistiques NBA : Les données incroyables qui expliquent le triomphe des Warriors

Peu de fois pouvez-vous assister à une démonstration de puissance collective aussi impressionnante que celle qu’il a faite Guerriers de l’état d’or contre son grand rival et à l’extérieur, les Phoenix Suns. Imaginez tout ce qu’ils ont bien fait pour être victorieux dans un match dans lequel ils n’ont pas atteint 50% de précision dans les buts sur le terrain et dans lequel ils n’ont pas eu deux de leurs arguments offensifs maximum, comme Poole et Wiggins. Certains méritent d’être examinés Statistiques NBA qui magnifient le mérite de ce triomphe offert par Stat Muse :

Stephen Curry marque pour la première fois plus de 20 points le jour de Noël. Ils ont dynamité le match au troisième quart-temps, avec un solde de 154 points en faveur de la saison. Son poursuivant, Utah Jazz, en compte 80. Ils ont gagné avec des pourcentages de 49% en field goal et 38% en triples Les deux contre un que les Suns ont fait à Curry ne l’ont pas empêché de générer 52 points pour son équipe, avec des buts et des passes décisives.