Statistiques NBA: les données négatives incroyables de Lillard à l’extérieur

Damien Lillard Il a commencé la saison d’une manière incompatible avec un joueur de son niveau. La base de Portland Trail Blazers Il fait preuve d’une certaine apathie en défense, prend de mauvaises décisions en attaque et lance de manière terrible. Leurs pourcentages sont si mauvais qu’il y a des curieux Statistiques NBA qui le montrent et l’un d’eux est qu’il présente un pourcentage plus mauvais en triple que Russell Westbrook, un joueur qui ne se caractérise pas exactement par son bon tir extérieur.

Fait amusant : Russell Westbrook tire mieux sur trois que Damian Lillard cette saison. Ils ont fait le même nombre de trois. pic.twitter.com/lDiMg0GNnf – StatMuse (@statmuse) 27 octobre 2021