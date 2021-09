Statistiques NBA : les données qui placent Curry et Bryant dans un top 3 historique à côté de Jordan

Des dynasties gagnantes, une importance incontestée dans l’histoire et un gène gagnant unique. Ce sont trois des choses qu’ils partagent Michael Jordan, Stephen Curry et Kobe Bryant, trois joueurs de l’Olympe des dieux du basket et qui ont amassé énormément de victoires en NBA. A tel point qu’il est commode de revoir Statistiques NBA de se rendre compte qu’ils forment le top 3 des joueurs qui ont enchaîné le plus de matchs sans encaisser trois défaites consécutives dans toute l’histoire de la ligue :

Michael Jordan : 626 Stephen Curry : 314 Kobe Bryant : 306