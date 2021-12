Statistiques NBA : Les données surprenantes qui montrent que les années ne passent pas par LeBron James

Dans moins d’un mois il aura 37 ans, mais il semble que les années ne passent pas par une James Lebron qui continue à tout donner en NBA. Bien qu’il ait raté 12 matchs entre inconfort et blessures mineures, sur les 15 matchs auxquels il a joué, la star de Les Lakers de Los Angeles Il a montré qu’il est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde.

Les statistiques NBA vous soutiennent. Et c’est que sur ces 15 matchs, dans près de la moitié d’entre eux, il a dépassé la barre des 30 points (à sept reprises). En ce qui concerne l’ensemble de la saison, il affiche en moyenne 25,5 points, en plus de 5,9 rebonds et 6,9 passes décisives.

LeBron James a joué 15 matchs cette saison. Il a marqué plus de 30 points dans près de la moitié d’entre eux (7). Il aura 37 ans dans quelques semaines. pic.twitter.com/uXECiU8j1r – StatMuse (@statmuse) 11 décembre 2021