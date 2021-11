Statistiques NBA : les incroyables chiffres de rebond de Rudy Gobert

Jazz de l’Utah ça continue de faire peur et non seulement elle est devenue l’une des équipes avec le plus de victoires jusqu’à présent cette saison, mais aussi celle avec le plus d’empathie et avec une idée plus précise du jeu. Rudy Gobert Il continue de s’imposer comme un pilier du programme de Salt Lake City, et lors de la victoire 119-113 contre les Kings de Sacramento, il a de nouveau dominé la peinture. A tel point qu’il a ajouté 20 rebonds, élevant son Statistiques NBA à une moyenne de la saison à 17,6 rebonds par match et menaçant le record de tous les temps de Denis Rodman en 1993.

Rudy Gobert rebondit cette saison : vingt-et-un vingt 16 14 19 13 vingt Il fait en moyenne 17,6 RPG. Si cela tient le coup, ce sera le plus depuis Dennis Rodman en 1993. pic.twitter.com/tVis1n2p7H – StatMuse (@statmuse) 3 novembre 2021