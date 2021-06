Statistiques NBA : les Phoenix Suns l’emportent sur les clés des Clippers

Quelque chose de grand est en train de se forger dans une franchise qui ne sait pas encore ce que c’est que de porter une bague et que dans ces Playoffs NBA 2021 réunit toutes les conditions pour y parvenir. Pas même l’absence de Chris Paul érode l’esprit de victoire et les arguments de basket-ball de certains Soleils de phénix absolument déchaîné et plein de confiance. Bien travaillé au niveau défensif et avec un énorme niveau de dévouement de la part des joueurs secondaires, ils soumettent Clippers de Los Angeles, qui ne trouvent aucune faille pour imposer leur autorité. Ils étaient proches d’entamer une victoire subie, mais DeAndre Ayton l’a évitée sur le cor dans un match dont on peut tirer de nombreuses conclusions en termes de Statistiques NBA fait référence.

Voici les 5 clés de la victoire des Phoenix Suns lors du match 2 contre les Los Angeles Clippers des playoffs NBA 2021 :

1. Points dans la peinture profitant de la domination d’Ayton

Ils ont marqué 60 points dans la peinture, soit le double des Clippers. Malgré une journée terrible du triple, avec seulement 6/26, ils n’ont pas abusé de cet argument mais ont essayé de diversifier leurs attaques et de donner plus d’importance à un Ayton qui a abusé de Zubac encore et encore. Il a terminé avec 24 points et 24 rebonds, ce qui est le 5e match de sa carrière en séries éliminatoires au-dessus de 20/10 et 65% de tirs sur le terrain.

La plupart des jeux avec 20+ PTS, 10+ REB, 65+ FG% en une seule éliminatoire par un joueur des Suns : 5 – Deandre Ayton en 2021

4 – Charles Barkley en 1993 pic.twitter.com/IeZthfW1id – StatMuse (@statmuse) 23 juin 2021

2. Mouvement de balle et jeu d’équipe

L’absence de Paul ne le fait pas parier sur un jeu individualiste de Booker, mais la philosophie du partage du ballon et de la recherche d’un coéquipier ouvert est toujours d’actualité. En témoignent les 24 passes décisives avec lesquelles ils ont terminé le match, au-dessus des 19 pour les Clippers.

3. Clairvoyance sur lancers francs

Dans des matchs aussi serrés, il est essentiel d’être juste à partir de la ligne des lancers francs, ce qui a fait baisser l’équilibre de son côté. Alors que les Angelenos ont échoué 7 des 25 tentatives, y compris Paul George, les Suns ont terminé avec un brillant 16/18, sans trembler la main aux moments de pointe.

4. Excellent niveau de Cameron Payne

Quand une star est blessée, on ne s’attend jamais à ce qu’un remplaçant sorte du banc pour agir comme un joueur de référence, mais c’est ce que fait Payne. Il a terminé avec 29 points, un maximum de sa carrière professionnelle, en distribuant 9 passes décisives et sans perdre un seul ballon.

La campagne MVP de la finale de Cam Payne se poursuit. 29 PTS (niveau de carrière)

9 AST

0 TOV pic.twitter.com/Xz3aHLbyPu – StatMuse (@statmuse) 23 juin 2021

5. Gestion émotionnelle impeccable du dernier trimestre

Ceux de l’Arizona ont un courage particulier dans les situations clés des parties et cela s’est encore une fois démontré. Ils accumulent 9 matchs consécutifs gagnés et n’ont été en retard sur le tableau de bord qu’à 30 secondes du dernier quart en additionnant le total des matchs de cette séquence.