Statistiques NBA : les records de match historiques de Trae Young

Le premier match des finales de la Conférence Est des Playoffs NBA 2021 entre Hawks d’Atlanta et les Milwaukee Bucks, qui ont remporté les Hawks 116-113, avaient un nom propre qui a régné tout au long du duel : Amenez des jeunes.

Le meneur d’Atlanta savait que c’était sa soirée, et il n’a pas hésité à compléter, mais plutôt la meilleure, l’une de ses meilleures performances depuis son arrivée en championnat lors du repêchage 2018. Avec 48 points, sept rebonds et 11 passes décisives, et par Dans les statistiques de la NBA, Young a enregistré plusieurs records de compétition et de séries éliminatoires dans son dossier :

La jeunesse, trésor divin

À 22 ans, Trae Young est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA, avec Luka Doncic (il l’a fait lors du match 7 du 1er tour contre les Los Angeles Clippers), pour réaliser une performance de 45+ PTS et 10+ AST en playoffs Jeu.

Au sommet du plus grand de tous les temps

Sur la liste des points individuels les plus marqués lors d’un match de finale de conférence, Trae Young s’est classé quatrième sur la liste, étant le seul joueur de 22 ans avec LeBron James :

Michael Jordan – 54 PTS Dirk Nowitzki – 50 PTS LeBron James – 49 PTS LeBron James, Dirk Nowitzki et Trae Young – 48 PTS

Écrire son nom sur les pages vides de la NBA

Avec ses 48 points et 11 passes décisives, Trae Young est devenu le premier joueur de tous les temps à atteindre 45 PTS et 10 AST dans un match de finale de conférence éliminatoire.

Rien de mieux qu’un début

En tant que recrue dans une finale de conférence, Young a été le joueur avec le plus de points marqués (48). Le prochain sur la liste est Amar’e Stoudemire (41 ans), suivi de Kevin Durant et Devin Booker (40 chacun).