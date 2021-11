Statistiques NBA : l’exploit inimaginable de Steven Adams cette saison

Un dépaysement après une longue période dans la même équipe peut être très positif et cela se voit. Steven Adams, dont les performances en Grizzly de Memphis est remarquable. Le centre néo-zélandais semble s’entendre à merveille avec Jaren Jackson Jr et fournir à la franchise du Tennessee l’expérience et la ténacité nécessaires pour faire un saut qualitatif. Mais ce à quoi personne ne s’attendait, c’est qu’il serait désormais le meilleur tireur de lancers francs de toute la NBA, ayant réussi les 15 qu’il a essayés, dans une statistique NBA surprenante.

Steven Adams est l’un des deux joueurs de la NBA cette saison à avoir tenté au moins 15 lancers francs et à tous les réussir. L’autre est Bradley Beal de Washington. https://t.co/EgN7sWccSi – Grizzlies PR (@GrizzliesPR) 4 novembre 2021