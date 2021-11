Statistiques NBA : l’incroyable moyenne de 3 points de Stephen Curry

Stephen Curry continue de rendre l’impossible possible et jetez un œil à ses Statistiques NBA de comprendre l’ampleur de ses exploits de tireur d’élite. Et est-ce que compte tenu de la moyenne des triples marqués par match à la fin d’une saison, lui seul a réussi à dépasser 5, en le faisant jusqu’à trois fois. Cette année, il augmente ses mises, avec une moyenne de 5,7 par match et il ne semble pas exagéré qu’il puisse conserver ce record jusqu’à la fin de la saison.

Il n’y a eu que 3 saisons dans l’histoire de la NBA où un joueur a en moyenne 5 trois par match. 5.3 – Steph en 2020-21

5.1 – Steph en 2018-19

5.1 – Steph en 2015-16 Cette saison, Steph a une moyenne de 5,7 trois par match. (Soumis par @StevieCozens) pic.twitter.com/DG6m6TXf4Q – StatMuse (@statmuse) 19 novembre 2021