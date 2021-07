Statistiques NBA: Milwaukee Bucks et le club de franchise sélectionné qui s’est rallié de 0 à 2 lors des finales NBA

in

dollars de Milwaukee a réalisé un exploit historique à la portée de très peu d’équipes dans l’histoire de la NBA. A tel point que ceux de Giannis Antetokounmpo sont devenus la troisième franchise qui parvient à enchaîner quatre victoires consécutives lorsqu’ils sont allés 0-2 en finale de la NBA, après les Portland Trail Blazers, en 1977, et le Miami Heat, en 2006. De plus, deux autres équipes ont réussi à surmonter un 0-2 contre, tout en laissant un autre match à leur retour, comme les Boston Celtics, en 1969, et les Cleveland Cavaliers, en 2016.