Statistiques NBA : Pascal Siakam entre dans l’histoire avec les Raptors de Toronto

Dans la nuit de la fin de l’année 2021, rapaces de Toronto il a battu les Clippers de Los Angeles par un score de 108-116, ajoutant ainsi sa 15e victoire aux 17 défaites qu’il a accumulées. Dans cette réunion, Pascal Siakam Il est entré dans l’histoire de la franchise au Canada grâce à sa performance de 25 points, 19 rebonds et sept passes décisives.

Selon les statistiques de la NBA, Siakam est devenu le quatrième joueur de l’histoire des Raptors de Toronto à terminer un match de plus de 25 points, 15+ rebonds et 5+ passes décisives, rejoignant Chris Bosh, Vince Carter et Doug Christie.

C’est encore l’heure… ⭐️ RT POUR VOTER POUR PASCAL ⭐️ @ pskills43 | #NBAAllStar pic.twitter.com/S3IIpFAYA7 – Raptors de Toronto (@Raptors) 31 décembre 2021