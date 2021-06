Statistiques NBA: Philadelphia 76ers Atlanta Hawks Catastrophe

Il est très difficile d’expliquer qu’une équipe comme 76ers de Philadelphie peut jeter tout le travail d’une saison dans les deuxièmes parties des deux plus gros matchs de la saison. Ils sont confrontés à une occasion unique de marquer l’histoire et de boucler le cercle de ce processus de croissance qui les a conduits à être la pire équipe sportive de l’histoire des États-Unis. Ils ont un projet solide et il leur sera très difficile de continuer et de retenir Joel Embiid et Ben Simmons s’ils ne sont pas en mesure de continuer à progresser dans ces éliminatoires NBA 2021 et profiter du fait d’avoir été les leaders de la Conférence de l’Est. Ce qui s’est passé lors du cinquième match, perdre une avance de 22 points à la mi-temps, fait plus que rougir pour une équipe qui entend se qualifier pour le ring. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’oeil Statistiques NBA recueillies par ESPN pour comprendre l’ampleur de la catastrophe.

La seule équipe au cours des 25 dernières années dans la NBA à perdre des avantages de plus de 18 points lors de deux matchs consécutifs en séries éliminatoires Le déficit de 22 points que les Atlanta Hawks ont réussi à surmonter a été le troisième plus élevé de l’histoire des séries éliminatoires. solde de 165-0 au cours des 25 dernières saisons dans les matchs dans lesquels ils menaient à un moment donné d’au moins 25 points Ils ont obtenu un avantage de 24 points avec 14 minutes et 10 secondes à jouer, avec un taux de réussite de 99,7% pourcentage

Tobias Harris et Ben Simmons n’ont pas marqué un seul placement en seconde période et le meneur de jeu a enregistré un coup franc de 32,8%, le deuxième pire chiffre de l’histoire des séries éliminatoires, derrière les 27,3 de Ben Wallace en 2006.

Devant ce panorama, Rivières Doc il était indigné contre son équipe. “On a perdu six ballons dans les six premières possessions du troisième quart-temps. On a très peu marqué et on les a laissés revenir. Il est impossible de prétendre gagner un match en marquant 19 points au quatrième quart-temps et en encaissant 40. Tout cela dépend sur nous, il faut savoir ce que c’est. ce qui se passe”, a assuré le technicien de certains 76ers de Philadelphie qui peut gâcher une opportunité unique sur ces éliminatoires NBA 2021.