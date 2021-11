Statistiques NBA : The Warriors, la seule équipe à avoir dépassé les 100 points dans tous leurs matchs

La saison 2021/22 de Guerriers de l’état d’or est beaucoup plus élevé que le reste de l’ensemble NBA. La franchise de San Francisco cumule un bilan de 16 victoires et seulement deux défaites depuis le début de la saison. Il a un Stephen Curry en mode MVP, un Jordan Poole à la recherche du joueur le plus amélioré et une équipe qui joue un basket-ball en équipe qui est incroyable à voir.

Cela se traduit par la statistique NBA suivante, les Warriors sont la seule des 30 équipes de la ligue à avoir marqué au moins 100 points dans tous leurs matchs joués jusqu’à présent. Curry lui-même assure que c’est grâce à la défense qu’ils sont capables de marquer autant de points : « C’est notre marque de fabrique », a déclaré la star de Golden State.

En baisse de 19 en première mi-temps & fini le jeu jusqu’à 20. @ Verizon || Rembobiner le jeu pic.twitter.com/NfFJwR8se8 – Golden State Warriors (@warriors) 25 novembre 2021