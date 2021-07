Statistiques NBA : Trae Young entre dans l’histoire avec un record individuel uniquement imité par Lebron James

L’élimination de Atlanta Hawks à la finale de la Conférence Est de la Playoffs NBA 2021 ne peut pas masquer le fait que Amenez des jeunes a caillé des séries éliminatoires incroyables, étant un grand protagoniste de la Statistiques NBA. Et c’est que la base et star des Hawks est devenue le deuxième joueur de l’histoire de la ligue à terminer des séries éliminatoires avec une moyenne de plus de 28 points et plus de 9 passes décisives, après avoir joué un minimum de 15 matchs. Quelque chose de tout simplement incroyable qu’avant lui, il n’avait atteint que Lebron james en 2018.

Joueurs de l’histoire de la NBA ayant en moyenne 28+ PPG et 9+ APG en une seule série de séries éliminatoires (min 15 matchs) : – LeBron James en 2018

– Trae Young dans ses premières séries éliminatoires pic.twitter.com/vxHikeUGec – StatMuse (@statmuse) 4 juillet 2021