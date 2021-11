Statistiques NBA : Trae Young entre dans un club privilégié pour un exploit historique

Amenez des jeunes est venu à la rescousse des Atlanta Hawks battus, qui ont réussi à briser leur séquence de six défaites consécutives grâce à une performance mémorable du meneur. Il n’était pas dans son meilleur moment de confiance, mais signer un match de 42 points, 8 rebonds et 10 passes décisives pourrait être un tournant évident cette saison. Et c’est que ces chiffres ne sont pas habituels, comme le montre le Statistiques NBA, avec seulement trois autres hommes signant des chiffres similaires marquant 8 triples ou plus.

Joueurs avec plus de 40 points, 10+ passes décisives, 8+ rebonds, 8+ trois dans l’histoire de la NBA : James Harden (3x)

Georges Paul

Russell Westbrook

Amenez les jeunes pic.twitter.com/DiwperXh9T – StatMuse (@statmuse) 15 novembre 2021