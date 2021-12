Statistiques NBA : Trae Young rattrape Michael Jordan

Avec une fiche de 13-13 et ayant remporté neuf de ses 14 derniers matchs NBA, faucons d’Atlanta est actuellement en neuvième position du Conférence Est. Après un début de saison assez inégal de la franchise géorgienne (record 4-9), les joueurs de Nate McMillan se sont enfin réunis pour prouver que les derniers playoffs n’étaient pas un hasard.

Le principal artisan de la résurrection de ces Faucons ne pouvait être autre que Amenez des jeunes. Le gardien de 23 ans s’est à nouveau déguisé en star de la franchise, et est dans l’un de ses moments les plus lucides depuis son arrivée à la compétition il y a plus de trois ans.

En fait, selon les statistiques de la NBA, sa grande forme a permis à Young d’atteindre un record que seuls Michael Jordan et Russell Westbrook avaient atteint auparavant depuis la fusion de la NBA elle-même en 1977.

Ce record fait référence à l’enchaînement de cinq performances consécutives avec un minimum de 25 points et 10 passes décisives dans chacune.

Numéros

33 points et 10 passes décisives face aux Indiana Pacers (2 décembre, victoire 114-111). 25 points et 10 passes décisives contre les Philadelphia 76ers (4 décembre, défaite 98-96). 25 points et 15 passes décisives contre Charlotte Hornets (6 décembre, défaite 130-127). 29 points et 11 passes décisives contre les Minnesota Timberwolves (victoire du 7 décembre 121-110). 31 points et 10 passes décisives contre les Brooklyn Nets (11 décembre, défaite 113-105).

Apportez des dix sous à Young – @ ATLHawks dirige ESPN! pic.twitter.com/72vXfAwzd7 – NBA (@NBA) 11 décembre 2021