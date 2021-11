Statistiques NBA: Westbrook prétend être le joueur avec le plus de pertes de l’histoire

Absolument incroyable. C’est la seule façon de définir le fait que Russell Westbrook en moyenne 4,1 défaites par match au cours de sa carrière NBA, un nombre record qui fait de lui le joueur avec le plus de revirements de l’histoire de la ligue, même s’il ne perd plus. Il est évident que la brutalité Statistiques NBA Qu’il chérisse à certains égards n’a aucune répercussion au niveau collectif en raison de son manque de vision de jeu et de ses revirements constants, qui pèsent désormais sur les Lakers de Los Angeles.

Russell Westbrook enregistre en moyenne le plus grand nombre de revirements de carrière par match dans l’histoire de la NBA (4,1). Même s’il devait avoir 0 revirements pour le reste de cette saison, il détiendra toujours le record de tous les temps. pic.twitter.com/dHfTXfuJ6L – StatMuse (@statmuse) 16 novembre 2021