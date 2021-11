Statistiques Série A | Stefano Pioli, entraîneur historique de l’AC Milan

27/11/2021 à 12h45 CET

Le manager de l’AC Milan, Stefano pioli, est le deuxième entraîneur avec le meilleur pourcentage de victoires de l’histoire du club avec 61%. Seul Lajos Czeizler, avec 64%, le surpasse, alors qu’il se classe au dessus d’autres entraîneurs historiques tels que Carlo Ancelotti (58%), Béla Guttmann (57%) et Max Allegri (56%).

61% – Seul Lajos Czeizler (64%) a gagné en pourcentage plus de matchs que Stefano #Pioli (61% : 50/82) parmi les managers #ACMilan en Serie A. Fire. pic.twitter.com/R0DsL9udbv – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 26 novembre 2021

L’Italien, devenu l’un des artisans de la reconstruction du club sur le plan sportif, jusqu’à présent, il a dirigé un total de 106 matchs officiels toutes compétitions confondues, avec un bilan de 61 victoires, 25 nuls et 20 défaites.

Ancien entraîneur de l’Inter, de la Fiorentina ou de la Lazio, entre autres, il a construit une équipe particulièrement compétitive où jeunesse et ancienneté se marient parfaitement. Après avoir terminé vice-champion du Scudetto la saison dernière, le grand objectif de ce parcours est de détrôner l’Inter et de remporter à nouveau la Serie A.

Un rebondissement de scénario en Ligue des champions

Les Rossoneri ont battu (0-1) à domicile contre l’Atlético de Madrid lors de la cinquième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League et ont retrouvé toutes leurs options de qualification. L’équipe de Pioli a grimpé à la troisième place et pourrait se qualifier pour la deuxième place tant que Porto ne gagne pas dans l’autre match de groupe et bat Liverpool à domicile..

Après sept ans d’attente et un début marqué par trois défaites lors des trois premières journées de la phase de poules, l’AC Milan a inversé la donne et se trouve dans une position favorable à la dernière date : il sera en phase finale tant qu’il battra Liverpool et que Porto ne battra pas l’Atlético de Madrid.