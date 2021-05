Statistiques sur le coronavirus en Inde en direct: cas de coronavirus en Inde State Wise Live Updates, Covid-19 Vaccine Finder, Coronavirus Prevention Tips Live, Coronavirus Lockdown in India, Covid-19 Death Count in Maharashtra, Delhi, Punjab, UP, MP, Karnataka, Surat, Couverture en direct de Telangana

Les agents de santé contrôlent les patients COVID-19 traités dans une salle de banquet, transformée en centre d’isolement COVID-19, à New Delhi. (Photo PTI)

Cas de coronavirus en Inde aujourd’hui, statistiques de coronavirus en Inde Live News: La trajectoire de la pandémie de coronavirus en Inde continue sa tendance à la hausse mortelle avec plus de 4000 personnes perdant la vie au cours des dernières 24 heures. Alors que de plus en plus d’aide arrive en Inde du monde entier, tous les yeux sont rivés sur la distribution locale. Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il existe un lien certain entre la souche de coronavirus très infectieuse et la poussée actuelle de Covid en Inde. La souche a été reconnue pour la première fois par des scientifiques indiens en octobre de l’année dernière. Un rapport de . avait également déclaré que le gouvernement Narendra Modi avait été averti de la flambée de mars, mais que le Centre avait ignoré les conseils.

Le verrouillage national non déclaré entrera aujourd’hui dans une autre phase plus stricte dans la capitale nationale. Désormais, le métro de Delhi, considéré comme la bouée de sauvetage de la capitale, a été fermé pour contenir la propagation du virus. L’Uttar Pradesh voisin a également prolongé le verrouillage. Alors que les chiffres officiels peuvent montrer un certain répit, de nombreux experts de la santé et bénévoles affirment que la situation est bien pire. Alors que le pays est aux prises avec la deuxième vague dévastatrice de coronavirus, voici les dernières mises à jour de Covid en Inde et dans le monde: