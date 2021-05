Statistiques sur le coronavirus en Inde en direct: cas de coronavirus en Inde State Wise Live Updates, Covid-19 Vaccine Finder, Coronavirus Prevention Tips Live, Coronavirus Lockdown in India, Covid-19 Death Count in Maharashtra, Delhi, Punjab, UP, MP, Karnataka, Surat, Couverture en direct de Telangana

L’Inde a pu vacciner plus de 160 millions de personnes au 6 mai, selon les données officielles. (Photo PTI)

Cas de coronavirus en Inde aujourd’hui, statistiques de coronavirus en Inde Live News: L’Inde doit se préparer pour la troisième vague de la pandémie de coronavirus; la troisième vague d’infections au Covid-19 en Inde est inévitable; Préparez-vous à la troisième vague, je ne peux pas prévoir le calendrier – ces déclarations de la Cour suprême et du principal conseiller scientifique du Premier ministre montrent que le terrible cauchemar de Covid en Inde est loin d’être terminé! Après un léger reflux pendant deux jours, l’Inde a de nouveau signalé plus de 4 cas de lakh pour la deuxième journée consécutive. Le nombre de décès a presque atteint la barre des 4 000. Au cours des 10 derniers jours, l’Inde a enregistré plus de 3 000 décès de Covid chaque jour.

Des villes comme Delhi et Mumbai ont montré une nette amélioration. Cependant, la situation empire beaucoup plus rapidement dans les États du sud du Kerala et du Tamil Nadu. Divers modèles mathématiques ont prédit que la charge de travail quotidienne se rapproche de la barre des 8 lakh! Cependant, de nombreux experts tels que le Dr Gagandeep Kang estiment que nous assisterions à une tendance à la baisse des cas quotidiens vers la mi-mai. C’est le cœur de l’hindi qui sera la prochaine ou plutôt la nouvelle zone rouge de l’épidémie de Covid. Le Bihar a enregistré les chiffres les plus élevés depuis le début de la pandémie jeudi et la situation est critique dans l’Uttar Pradesh.

Alors que les métros ont été en mesure de soutenir quelque peu l’impact, l’Inde rurale avec des infrastructures sanitaires médiocres serait un autre désastre! Alors que les États s’efforcent de proposer un plan d’action viable pour lutter contre la flambée de Covid, voici les dernières nouvelles, mises à jour et règles liées à la pandémie en Inde et dans le monde: