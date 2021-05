Statistiques sur les coronavirus en Inde Mise à jour en direct: Cas de coronavirus en Inde aujourd’hui, mise à jour en direct de l’enregistrement du vaccin Covid-19, mesures préventives du coronavirus, mise à jour en direct du verrouillage du coronavirus en Inde, taux de mortalité de Covid-19 en Inde, couverture en direct

Les bénéficiaires attendent dans une file d’attente pour recevoir le vaccin COVID-19 dans un centre de vaccination COVID-19 à Chikmagalur, le lundi 10 mai 2021 (photo PTI)

Cas de coronavirus en Inde aujourd’hui, mises à jour en direct des statistiques sur les coronavirus en Inde: Avec la deuxième vague du coronavirus déclenchant une fureur inimaginable, l’Inde est devenue le foyer de près de la moitié du total des infections à Covid-19 dans le monde. Alors que la Cour suprême est sur le point d’entendre le plaidoyer du Centre sur la gestion de Covid le 13 mai, dans la capitale nationale, la police de Delhi a décidé de collecter des données sur les décès de Covid directement à partir du crématorium / cimetière. Le rapport d’Indian Express intervient au milieu de divers récits d’inadéquation flagrante entre les chiffres officiels et la réalité du terrain. Sur le front de la vaccination, tout est question de chance. Bien qu’il y ait eu des rapports de personnes recevant leur jab Covid, les problèmes avec la machine à sous CoWin continuent. Il existe également une demande pour créer des applications plus localisées ainsi que de nouvelles façons d’enregistrer les bénéficiaires des sections les plus faibles de la société. Il y a aussi des rapports bizarres de corps flottant à Buxar. Beaucoup disent qu’il s’agit de patients Covid, qui n’ont pas été crémés correctement. L’arrière-pays rapporte une vague massive de rhume et de toux. Avec des tests négligeables, personne ne sait s’il s’agit d’une infection normale de la grippe, de la typhoïde ou du Covid-19.

Alors que les administrations locales à travers l’Inde se battent contre la montre pour vacciner tout le monde, voici les dernières mises à jour du pays et du monde entier: