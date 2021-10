Statu quo du week-end: Bitcoin stable au milieu de 60 000 $, ETH maintient 4 000 $ (surveillance du marché)

Le bitcoin est de nouveau tombé en dessous de 60 000 $ au cours des dernières 24 heures, mais s’est rétabli et se situe actuellement au-dessus. La plupart des altcoins sont également inhabituellement calmes ce week-end, l’ETH se situant au nord de 4 000 $. Shiba Inu, cependant, a enregistré un nouveau record historique il y a quelques heures.

Bitcoin reste au-dessus de 60 000 $

Tous les yeux crypto au cours des dernières semaines étaient tournés vers le lancement du tout premier ETF Bitcoin Futures aux États-Unis. Après des années d’attente, la Securities and Exchange Commission a finalement autorisé la mise en ligne d’un tel produit, ce qui s’est produit mardi avec des volumes de transactions record.

L’anticipation d’un tel événement a provoqué une flambée massive des prix de l’actif sous-jacent. Le BTC est passé de 57 000 $ à plus de 60 000 $ en quelques jours et a continué de grimper. Cela a culminé mercredi lorsqu’il a dépassé le précédent record de 65 000 $ et en a établi un nouveau à 67 000 $.

Depuis lors, cependant, les marées ont tourné dans une large mesure. Au lieu de se diriger plus au nord, le bitcoin est revenu et est même tombé en dessous de 60 000 $ à deux reprises au cours des 48 dernières heures. Le dernier a vu BTC plonger à 59 600 $ (sur Bitstamp).

À l’heure actuelle, la crypto-monnaie a regagné du terrain et se situe bien au-dessus de 60 000 $. Sa capitalisation boursière est toujours inférieure à 1 150 milliards de dollars et la domination sur les alternatifs est de 45% après avoir atteint 47% il y a quelques jours à peine.

BTCUSD. Source : TradingView

ETH au-dessus de 4 000 $: SHIB Nouveau ATH

Ethereum s’est également approché d’un nouveau record absolu au cours de la semaine, mais a échoué et a plongé. En conséquence, il est tombé en dessous de 4 000 $. Cependant, une augmentation de 2% sur une échelle de 24 heures a désormais porté la deuxième plus grande crypto-monnaie à 4 100 $.

Mis à part Solana, qui a baissé de près de 4% depuis hier, la plupart des autres alternatives à plus grande capitalisation sont inhabituellement calmes. Binance Coin et Chainlink ont ​​enregistré des gains mineurs, tandis que Cardano, Ripple, Polkadot, Dogecoin, Terra et Avalanche sont légèrement dans le rouge.

La situation avec Shiba Inu est totalement différente. SHIB a grimpé en flèche avec plus de 40% en une journée et a enregistré un nouveau record historique plus tôt dans la journée, comme l’a rapporté CryptoPotato.

Le prochain en termes de gains est le Curve DAO Token – 17%. Harmony (12%), Mina (11%), Nexo (10%), Zcash (10%) et Dash (10%) sont les suivants.

La capitalisation boursière cumulée de tous les actifs de crypto-monnaie est également restée à un niveau familier à un peu moins de 2,550 milliards de dollars.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

