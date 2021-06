Statue de Cecil Rhodes : indignation alors que 150 universitaires d’Oxford refusent d’enseigner au milieu d’une rangée de statues | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Plus de 150 universitaires d’Oxford protestent contre la décision de l’Oriel College de conserver la statue de l’impérialiste. Le collège a été accusé de «racisme institutionnel» le mois dernier après que son organe directeur a annoncé qu’il ne déplacerait pas la statue de M. Rhodes de l’extérieur du bâtiment.

Les universitaires ont déclaré qu’ils boycotteraient les tutoriels destinés aux étudiants de premier cycle d’Oriel et ne participeraient à aucun travail de sensibilisation et d’accès, y compris des entretiens avec des étudiants de premier cycle.

Lord Wharton, le président de l’Office for Students, a critiqué le boycott comme « totalement inacceptable » s’il faisait que des étudiants actuels ou potentiels étaient « désavantagés de quelque manière que ce soit », rapporte le Telegraph.

Robert Halfon, le président conservateur du comité restreint de l’éducation, a exhorté le vice-chancelier de l’université à « préciser très clairement » que les universitaires devraient « faire leur travail ».

Il a remis en question les priorités des enseignants et a demandé : « Est-ce une attitude politique ou s’agit-il de chercher des étudiants qui paient plus de 9 000 £ par an pour étudier dans leur université ?

Tim Loughton, un ancien ministre de l’Éducation, a fustigé les universitaires d’Oxford comme faisant preuve d'”une arrogance incroyable”.

Il a ajouté : « Il s’agit d’un chantage académique de la part d’un groupe d’universitaires qui pensent que leurs propres opinions politiques devraient l’emporter sur celles des autres, et s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, alors tous les étudiants innocents qui tombent dans le cadre de leur boycott deviendront les victimes. “

Selon le Telegraph, certains universitaires d’Oxford ont qualifié le boycott de « pathétique » et de « ridicule ».

Mais Danny Dorling, professeur de géographie Halford Mackinder au St Peter’s College et l’un des signataires du boycott, a déclaré que cette décision visait à montrer à Oriel que les enseignants n’étaient “pas très heureux de ce qui se passait”.

« La décision de l’Oriel College de ne pas retirer la statue de Cecil Rhodes nous mine tous. Malgré les votes en faveur de ses salles communes étudiantes et malgré un vote antérieur du conseil d’administration exprimant leur souhait de le supprimer, Oriel a maintenant décidé de ne pas le faire.

“Face à l’attachement obstiné d’Oriel à une statue qui glorifie le colonialisme et la richesse qu’il a produite pour le collège, nous pensons que nous n’avons d’autre choix que de retirer tout travail discrétionnaire et collaboration de bonne volonté.”

Plus tôt cette semaine, un différend a émergé sur la décision de retirer le portrait de la reine au Magdalen College en raison de préoccupations concernant ses «liens coloniaux».

Les membres de la salle commune du collège ont voté à une écrasante majorité pour retirer la photo.

Le président du Magdalen College a fermement défendu leur droit de retirer le portrait après que Gavin Williamson, le secrétaire à l’Éducation, a qualifié la décision d’« absurde ».