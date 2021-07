statue de Diana dévoilée : premières photos de la princesse de Galles entourée de trois enfants | Royale | Nouvelles

in

La statue de bronze représente la défunte princesse de Galles entourée de trois enfants pour représenter “l’universalité et l’impact générationnel” de son travail.

Dans une déclaration commune, le duc de Cambridge et le duc de Sussex ont déclaré: “Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde, changeant d’innombrables vies pour le mieux.

“Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit encore avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.

“Merci à Ian Rank-Broadley, Pip Morrison et leurs équipes pour leur travail exceptionnel, aux amis et aux donateurs qui ont contribué à ce que cela se produise, et à tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante.”

