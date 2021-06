Statue de Diana: William, Kate et les enfants royaux auront un moment privé avant de se dévoiler | Royale | Nouvelles

in

On pense que le duc et la duchesse en profiteront pour montrer à leurs enfants – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – l’hommage. L’événement de dévoilement officiel devrait avoir lieu le jeudi 1er juillet au Sunken Garden de Kensington Palace. Une grande boîte est actuellement en place sur le socle.

La cérémonie marquera ce qui aurait été le 60e anniversaire de la défunte princesse – et le prince Harry y assistera.

Le Telegraph a révélé que William, 39 ans, souhaitait passer du temps en présence de la statue avant qu’elle ne soit partagée avec le public.

Harry, 36 ans, devrait également avoir son propre moment privé sur le site.

En raison des restrictions de verrouillage du coronavirus, la famille royale a décidé d’apporter de grands changements à la taille de la cérémonie de révélation.

Le duc de Cambridge ne sera désormais rejoint que par les proches du prince Harry et de Diana.

Un porte-parole du palais de Kensington a confirmé les changements dans un communiqué publié vendredi.

Ils ont déclaré: «Le prince William et le prince Harry assisteront à un petit événement pour marquer le dévoilement d’une statue qu’ils ont commandée à leur mère, Diana, princesse de Galles, dans le Sunken Garden du palais de Kensington le jeudi 1er juillet.

“En plus de la famille proche de Diana, princesse de Galles, des membres du comité de la statue, le sculpteur Ian Rank-Broadley et le concepteur de jardins, Pip Morrison, seront également présents.”

Une source royale a averti que les changements pourraient affecter le “ton” de la cérémonie.

L’initié a déclaré à The Mirror: “C’est un petit événement et un moment très personnel pour la famille.

« Les plans ont été réduits en raison des restrictions actuelles de Covid-19 et les dispositions médiatiques reflètent à la fois la taille et le ton de l’événement. »

Le duc de Sussex a quitté son domicile en Californie vendredi et s’auto-isole au Royaume-Uni avant l’événement.