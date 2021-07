Statue de la princesse Diana : la signification des trois enfants expliquée | Royale | Nouvelles

La statue voit la princesse de Galles entourée de trois enfants, un détail avec une signification très particulière.

Après avoir révélé la statue, le palais de Kensington a déclaré : « La figure de Diana, princesse de Galles, est entourée de trois enfants qui représentent l’universalité et l’impact générationnel du travail de la princesse.

“Le portrait et le style vestimentaire étaient basés sur la dernière période de sa vie, alors qu’elle prenait confiance dans son rôle d’ambassadrice des causes humanitaires et visait à transmettre son caractère et sa compassion.”

On pouvait voir le prince Harry sourire alors qu’il se tenait devant sa statue, ce qui a sans aucun doute remporté son sceau d’approbation.