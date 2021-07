in

A côté de la douleur qu’un monument peut causer à certains citoyens, il y a la douleur que son enlèvement causerait à d’autres.

ARTICLE DE MEMBRE NRPLUS

UNE

près l’arrestation brutale et fatale de George Floyd, des dizaines de monuments confédérés ont été bannis des lieux civiques dans tout le Sud. Et leurs rangs se sont encore éclaircis le week-end dernier, lorsque les statues équestres de Charlottesville à Robert E. Lee et Stonewall Jackson ont finalement été hissées de leurs piédestaux après une longue bataille juridique.

Mais le sort de ce qui pourrait être la statue confédérée la plus importante de toutes n’a pas encore été déterminé. Le magnifique hommage équestre à Lee sur l’avenue Monument de Richmond – le lieu principal de l’ancienne capitale confédérée pour la commémoration de la cause perdue – est toujours debout. Son piédestal de granit majestueusement rustiqué, de 40 pieds de haut, était…

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(fenêtre, document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq(‘init’, ‘1626507807583041’); fbq(‘piste’, ‘PageView’);

Lien source

Le poste Statue de Robert E. Lee à Richmond : est-ce la prochaine ? est apparu en premier sur ..