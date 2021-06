Statue d’Edward Colston: La statue renversée du négrier de Bristol sera mise au musée – nouvelle photo | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Conseil de Bristol récupère la statue d’Edward Colston dans le port

Plusieurs statues et bustes ont été enlevés ou vandalisés lors des manifestations de Black Lives Matter de l’année dernière à travers le pays. Les manifestants de Bristol ont abattu la statue controversée du marchand d’esclaves Edward Colston et l’ont jetée dans le port.

Presque exactement un an après son renversement, le bronze sera exposé au public au musée M Shed de la ville aux côtés de pancartes de la manifestation et d’une chronologie des événements.

La statue, avec des graffitis et des dommages dus à sa chute, est incapable de se tenir debout et est donc exposée allongée sur un support en bois.

Le Dr Shawn Sobers, professeur agrégé à l’Université de l’Ouest de l’Angleterre et membre de la We Are Bristol History Commission, a déclaré que les effets de la destruction de la statue avaient “ricoché” à travers le Royaume-Uni et le monde.

“Nous savons qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé, nous savons qu’il existe des statues à travers le monde qui célèbrent les esclavagistes”, a déclaré le Dr Sobers.

La statue d’Edward Colston sera exposée au musée (Image : ./PA)

“En même temps, le mouvement antiraciste ne concerne pas les statues. Il essaie d’éradiquer le racisme de la société et d’apporter l’égalité là où il y a des disparités raciales qui transcendent les divisions économiques.

“Mais les statues sont un symbole du sérieux avec lequel nos villes britanniques prennent réellement ces problèmes.”

L’exposition fait partie d’une consultation publique au cours de laquelle les habitants de Bristol peuvent donner leur avis sur l’avenir de la statue et sur la manière dont l’histoire de la ville est racontée.

Le Dr Sobers a ajouté : “Ce n’est pas une exposition, il n’essaie pas de répondre à toutes les questions.

« Nous profitons de cette opportunité pour découvrir ce que pensent les habitants car nous devons vivre ensemble dans cette ville.

“Nous savons que ce ne sera pas un processus du jour au lendemain, mais en tant que commission d’histoire, nous allons prendre en compte les réponses, consulter d’autres personnes dans la ville et soumettre des recommandations à la ville sur la façon dont nous pensons qu’elle peut aller de l’avant.”

La statue de Colston a été érigée en 1895 et son nom a été largement commémoré dans les monuments de Bristol.

Cependant, son implication dans le commerce des esclaves en Grande-Bretagne a suscité l’indignation lors des manifestations de l’année dernière.

En plus du renversement de la statue, Colston Hall, qui porte le nom du marchand d’esclaves, a été rebaptisé Bristol Beacon.

Ray Barnett, responsable des collections et des archives de l’équipe culturelle du conseil municipal de Bristol, a déclaré: “La plupart des pancartes n’étaient que des morceaux de carton et elles avaient été laissées sur le site et il avait plu, notre première tâche a donc été de les empêcher de tomber à part et se transformant en bouillie.

“Cela signifiait les sécher à l’air. Nous les avions tous dans nos studios pour qu’ils sèchent progressivement et ils étaient allongés pour qu’ils ne perdent pas leur forme et ne se tordent pas.

“Avec la statue elle-même, la ferronnerie est assez robuste mais elle a été endommagée par le raclage le long du trottoir et il en manque quelques pièces.

“Il y avait à l’origine une couche de cire sur la statue avec de la peinture dessus, alors nous avons progressivement lavé le limon et séché la statue.

“Nous devions faire très attention car il desséchait pour que la couche de cire ne sèche pas et ne tombe pas, emportant la peinture avec elle, car nous pensions qu’il était de notre devoir de dire que c’est la situation après la manifestation, c’est ce que la statue ressemble.”

La démolition de la statue de Colston à Bristol a été saluée par des célébrités et des partisans du mouvement Black Lives Matter qui considéraient le retrait du monument comme “autonomisant”.

À la suite des manifestations de l’année dernière, le monument de Sir Winston Churchill à Whitehall a été vandalisé avant d’être enfermé dans une boîte de protection.

Cependant, des personnalités comme le Premier ministre Boris Johnson et le ministre de l’Intérieur Priti Patel ont condamné cette décision ainsi que le vandalisme sur la statue de Winston Churchill.

M. Johnson a déclaré à l’époque: “Je ne soutiendrai ni ne laisserai de plaisir à ceux qui enfreignent la loi, n’attaquent la police ou ne profanent des monuments publics.

« Ceux qui attaquent des biens publics ou la police – qui blessent les policiers qui essaient de nous protéger tous – ces personnes seront confrontées à toute la force de la loi. »