Statue en édition limitée « Earth AD » de Misfits créée par Knucklebonz

KnuckleBonz a annoncé son intention de créer une série de INSUFFISANTS statues de collection en édition limitée. La série débutera avec Earth AD 3D Vinyl de KnuckleBonz. La statue de collection en vinyle 3D Misfits Earth AD est fabriquée à la main à l’aide d’un processus des beaux-arts où chacune est peinte à la main, numérotée et est livrée avec un certificat d’authenticité sur la base. La statue mesure 10 pouces de haut et seule 1983 sera moulée dans cette édition limitée, ce qui les rend hautement collectionnables.

INSUFFISANTS‘ Jerry seulement dit: “Knucklebonz 3D Vinyl a cloué notre classique ‘Terre AD’ couvrir dans des détails si incroyables et sanglants qu’il pourrait même surpasser l’art original ! Série limitée de 1983 pour immortaliser l’année INSUFFISANTS place la barre plus vite, plus fort et plus haut, changeant à jamais le visage du hardcore et du métal. La mort est venue déchirer, et elle n’a plus été la même depuis. Maintenant, vous pouvez tenir ce moment entre vos mains avec ce rendu férocement précis du MISFITS ‘Terre AD’ illustration par la fin Mad Marc Rude.”

L’objet de collection Misfits Earth AD 3D Vinyl est maintenant disponible à 199 $ US sur KnuckleBonz.com en pré-commande pour réserver l’un de ces objets de collection en édition limitée; seuls 1983 sont créés. La date d’expédition prévue est le printemps 2022; cependant, KnuckleBonz annoncera un délai d’expédition plus précis plus tard cette année.

« Ici, chez nous KnuckleBonz studio, je pense que nous avons les meilleurs emplois au monde”, déclare Tony Simerman, PDG/directeur de création de KnuckleBonz, Inc. “Maintenant, à nos tâches quotidiennes s’ajoute d’imaginer quoi créer avec le INSUFFISANTS catalogue incroyable et ‘The Fiend’. Nous avons de tels sites à vous montrer!”

Toutes les œuvres créées par la société sont sous licence officielle et approuvées par les artistes et leur direction. KnuckleBonz, le créateur du Vinyle 3D et Rock Iconz série musicale à collectionner, développe depuis 2003 des statues emblématiques de haute qualité de la légende de la musique rock.

