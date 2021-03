Statue of Unity réalise un autre exploit! La plus haute statue du monde traverse le monument de 50 visiteurs lakh

Pendant la pandémie de coronavirus, l’industrie du tourisme a été stoppée, ce qui a affecté le flux de visiteurs de la statue en 2020 (image de fichier)

Statue de l’unité: L’emblématique Statue de l’Unité du Gujarat a posé un nouveau jalon! Depuis son inauguration par le Premier ministre Narendra Modi en octobre 2018, la statue a enregistré une fréquentation de 50 lakh, selon un rapport de l’agence de presse PTI cité par un responsable du gouvernement du Gujarat. Située à Kevadia dans le quartier Narmada du Gujarat, la statue est une destination touristique internationale, car c’est la plus haute statue du monde. La statue est de la plus haute importance pour le tourisme du Gujarat. Anticipant l’attraction mondiale que la statue servirait, la statue offre de multiples attractions pour les visiteurs de tous âges.

La statue, qui a une hauteur de 182 mètres, est un hommage à Iron Man de l’Inde Sardar Vallabhbhai Patel, qui fut le premier vice-premier ministre du pays. Il a été construit près du barrage de Sardar Sarovar, sur l’îlot Sadhu Bet. L’inauguration de la statue avait eu lieu le 31 octobre 2018, pour marquer l’anniversaire de naissance de l’homme politique.

Depuis son inauguration, la statue a été le sujet de conversation de la ville, avec des visiteurs de toute l’Inde et du monde entier ont visité l’attraction touristique. Pour augmenter son attrait, plusieurs autres attractions se sont également approchées de la statue emblématique.

La réalisation historique de la statue a été partagée par le secrétaire en chef supplémentaire du Gujarat (forêt et environnement) Rajiv Gupta dans un tweet.

Depuis sa création, le gouvernement a également travaillé à l’amélioration de la connectivité ferroviaire et aérienne avec le site. Alors que huit trains ont été récemment ajoutés à partir de diverses sources, un service d’hydravion a également été lancé d’Ahmedabad à Kevadia.

Pendant la pandémie de coronavirus, l’industrie du tourisme a été stoppée, ce qui a affecté le flux de visiteurs de la statue en 2020. Le flux de visiteurs a cependant commencé à se relancer après son ouverture au public le 17 octobre, après est resté fermé pendant sept mois.

