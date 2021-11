Status Quo Débarquez avec une surprise acoustique

Status Quo ont beaucoup exploré leur côté acoustique au cours des dernières années, notamment avec l’album de 2014 contenant des versions unplugged de bon nombre de leurs tubes précédemment rock, Aquostic (Stripped Bare). Il a été si bien reçu qu’il a conduit à un suivi en 2016, Aquostic II: That’s A Fact.

En 1979, les piliers des charts britanniques étaient généralement bruyants et fiers, et en septembre de la même année, ils ont livré un autre de leurs hymnes de bon temps dans « Whatever You Want », qui a fait son entrée dans le Top 5 britannique. L’album du même nom a suivi. quelques semaines plus tard. C’était donc une sorte de surprise lorsque le deuxième single de l’ensemble a refondu Quo dans une ambiance de grattage et de réflexion. Cette chanson, écrite par Rick Parfitt et Bob Young, était « Living On An Island », qui a fait ses débuts dans les charts britanniques le 24 novembre de la même année.

Aucun homme n’est une île

Parfitt lui-même a pris la parole sur une chanson inhabituellement autobiographique, inspirée de son année d’exil fiscal sur l’île de Jersey. Les paroles introspectives suggéraient qu’il était moins qu’excité par son environnement en dehors de l’environnement rock’n’roll normal (« Je me sens seul dans ma chambre vide »). Il anticipe l’arrivée d’amis, « passant le temps dans un ciel bleu ». Malgré quelques références manifestes à la drogue, le single n’a pas été interdit par la BBC ou d’autres diffuseurs.

« Living On An Island » a atteint le n ° 56 modeste et bien qu’il ne puisse pas égaler le succès de « Whatever You Want », le morceau n’a eu aucun mal à devenir le 16e Top 20 britannique de Status Quo, tous sauf les deux premiers réalisé en moins de sept ans. Il a passé deux semaines au n ° 16 à la fin de 1979, donnant à Quo un succès de Noël et atteignant le Top 30 aux Pays-Bas et le Top 40 en Allemagne.

Écoutez le meilleur de Status Quo sur Apple Music et Spotify.

La vidéo de « Island », contenant des images de Quo jouant en direct et de pingouins dans l’Antarctique (également visible sur la pochette unique en haut de l’histoire), a été diffusée sur Top Of The Pops fin novembre. Une autre augmentation des ventes a eu lieu le 18 décembre lorsque le groupe a interprété la chanson dans l’émission en personne.

Même s’il s’agissait déjà d’un morceau dépouillé, « Island » figurait dans une nouvelle version de ce deuxième album d’Aquostic, qui est devenu le 24e set de Quo à figurer dans le Top 10 britannique.

