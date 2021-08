Statut brillant, compteurs, faiblesse et comment battre

Zacian est maintenant dans Pokemon Go et les fans devraient connaître son statut brillant ainsi que les meilleurs compteurs pour exploiter sa faiblesse.

L’événement Ultra Unlock Part 3 Sword and Shield de Niantic a commencé et il y a beaucoup à faire et à gagner pour les entraîneurs. Il y a un tas de raids de la première semaine qui vous permettent d’affronter des Galarians tels que Slowpoke et Zigzagoon, tandis que la deuxième semaine vous offrira l’occasion en or d’attraper Zamazenta.

Bien que l’arrivée de Zamazenta plus Mega Pidgeot soit quelque chose à espérer, vous pouvez judicieusement passer votre temps en ce moment en piégeant le héros de nombreuses batailles disponible de Niantic.

Pokémon GO : Hoopa invoque des Pokémon initialement découverts à Galar !

Zacian brille-t-il dans Pokemon Go ?

Zacian n’est pas brillant dans Pokemon Go.

Vous ne pouvez pas attraper autre chose qu’une version standard du monstre de poche sous sa forme Hero of Many Battles. Bien qu’il soit décevant qu’il n’y ait pas de variante étincelante, c’est toujours une créature qui vaut la peine d’être attrapée.

Il est disponible dans les raids cinq étoiles jusqu’à 10h00 heure locale le 26 août, et il y aura un événement Raid-hour le 25 août entre 18h00 et 19h00 heure locale. Cependant, vous aurez besoin des meilleures créatures à votre disposition pour le renverser.

La faiblesse

L’étoile de couverture de l’épée et du bouclier est une créature de type fée avec une faiblesse pour les attaques de poison et d’acier.

Bien que ce qui précède soit son talon d’Achille, il est fort contre les assauts des ténèbres, des dragons et des combats. Il est également stimulé par un temps partiellement nuageux, qui fait passer son CP maximum de 2 188 à 2 735 (via Leekduck).

Vous trouverez ci-dessous son moveet potentiel :

Jouer Rugueux (Fée)

Croc de feu (Feu)

Attaque rapide (Normal)

Charge sauvage (Électrique)

Pince de métal (Acier)

Tête de fer (Acier)

Combat rapproché (Combat)

Gronder (Sombre)

Entraîneurs, les Falinks seront supprimés des raids trois étoiles pendant la durée de cet événement en raison d’un bug le faisant apparaître déformé. Les Falinks peuvent toujours être rencontrés dans Field Research et apparaîtront plus fréquemment dans la nature. – Support Niantic (@NianticHelp) 20 août 2021

Compteurs Pokemon Go Zacian Raid

Vous trouverez ci-dessous une liste de compteurs pour battre le Zacian Raid cinq étoiles dans Pokemon Go :

Metagross – Bullet Punch, Steel Gengar – Lécher, Sludge Bomb Genesect – Metal Claw, Magnet Bomb Scizor – Bullet Punch, Iron Head Beedrill – Poison Jab, Sludge Bomb Excadrill – Metal Claw, Iron Head Roserade – Poison Jab, Sludge Bomb

