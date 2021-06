Statut d’attribution des actions de l’introduction en bourse de Shyam Metalics : stratégie de jour de cotation, prime du marché gris ; annonce le 24 juin

Jeudi, sur le marché gris, les actions Shyam Metalics et Energy se négociaient à 436 Rs chacune. Image : .

Shyam Metalics and Energy (SMEL) est susceptible d’annoncer l’attribution d’actions IPO la semaine prochaine, le 21 juin 2021. L’émission a reçu un abonnement de 121,43 fois, devenant ainsi l’IPO le plus élevé de l’exercice 21 à ce jour. L’émission de Rs 909 crore a reçu des offres pour plus de 256,11 crore d’actions contre une taille d’offre de 2,1 crore d’actions. L’initiation des remboursements ou du déblocage des fonds des comptes ASBA aura lieu le 22 juin 2021. Alors que les actions seront créditées sur les comptes de dépôt le 23 juin 2021. Shyam Metalics and Energy fera ses débuts en bourse le 24 juin, 2021. Les analystes s’attendent à une prime d’inscription pouvant atteindre 55%.

Comment vérifier le statut d’attribution des actions de Shyam Metalics via le site Web de KFin Technologies

Les investisseurs peuvent vérifier le statut de l’attribution sur le site Web de KFin Technologies dans la section Statut de l’introduction en bourse (https://ris.kfintech.com/ipostatus/) lorsqu’elle est déclarée. Après cela, sélectionnez l’IPO et entrez votre numéro de demande ou DPID/Client ID ou PAN. Dans le cas de la case numéro de demande, sélectionnez le type de demande et entrez le numéro de demande. Si la case DPID/Client ID est sélectionnée, sélectionnez le dépositaire dans le menu déroulant, saisissez DPIP, Client ID. Si la case d’option PAN a été choisie, entrez le numéro de compte permanent. Dans la dernière étape, entrez le captcha donné et cliquez sur soumettre. Cela montrera le nombre d’actions qui ont été appliquées et attribuées à l’investisseur.

Vérifiez le statut d’attribution des actions Shyam Metalics et Energy via le site Web de l’ESB

Le statut d’attribution dans Shyam Metalics and Energy peut également être vérifié via le site Web de l’ESB (https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx). À partir de ce lien, sélectionnez le type de problème comme « équité » et « Shyam Metalics and Energy Ltd » comme type de problème dans la liste déroulante, lorsqu’il est déclaré. Entrez le numéro de demande et le PAN (numéro de compte permanent). Dans la dernière étape, cliquez sur l’onglet de recherche pour afficher les détails de l’état.

Shyam Metalics : Prime du marché gris, stratégie jour de cotation

Jeudi, sur le marché gris, les actions Shyam Metalics et Energy se négociaient à 436 Rs chacune, ce qui implique une prime de 42,5% par rapport au prix d’introduction en bourse de 306 Rs, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées. Sur la base de nombreux éléments positifs tels qu’un abonnement décent, des prix raisonnables et une tendance haussière globale dans le secteur des métaux, Shyam Metalics pourrait faire un bon début, a déclaré un analyste. L’action peut être cotée avec une prime allant jusqu’à 55% par rapport au prix de l’introduction en bourse à Rs 425-475 », a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées. Il s’attend également à ce que l’action surperforme après sa cotation à plus long terme en raison de sa croissance attendue tirée par d’énormes plans d’investissement.

Le GMP de Shyam Metalics and Energy avoisinait les 150 Rs ces derniers jours, ce qui est un bon signe car cela suggère une humeur positive des investisseurs, a déclaré Vishal Balabhadruni, CapitalVia Global Research. Il a suggéré que la liste pourrait être d’environ Rs 450-460 chacun. « Vu la tendance générale du marché, il serait prudent de ne pas s’attendre à des gains de cotation extraordinaires ; on peut s’attendre à des gains de 20 à 25% en tant que gains d’inscription, donc ceux qui trouvent que c’est un bon montant peuvent sortir en conséquence le jour de l’inscription », a déclaré Balabhadruni à Financial Express Online.

Un autre analyste voit jusqu’à 40 pour cent de gains de cotation dans Shyam Metalics. «Compte tenu de l’engouement actuel pour les actions de métaux, il y a de très fortes chances que Shyam Metallica soit cotée avec une prime de près de 35 à 40% par rapport à la fourchette de prix de l’introduction en bourse. Les investisseurs alloués devraient enregistrer des bénéfices partiels et attendre une correction décente pour racheter à des prix inférieurs dans les semaines à venir », a déclaré à Financial Express Online AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades.

