Statut de jeu croisé de Call of Duty Vanguard et comment jouer à la bêta gratuite

in

Les fans de Call of Duty Vanguard pourront profiter du chaos du jeu croisé dès le début de la bêta ouverte gratuite pour PlayStation et de l’accès anticipé pour Xbox et PC.

Le prochain opus est développé par Sledgehammer Games et il transportera les fans sur les champs de bataille chaotiques et bruyants de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu’à présent, chaque démo était exclusive à PlayStation, mais Activision autorise enfin la communauté Xbox et PC à faire la fête.

Et la bonne nouvelle est que les amis et les personnes de tous les systèmes pourront se mêler grâce à l’inclusion du multijoueur multiplateforme.

Call of Duty® : Avant-garde | Bande-annonce BÊTA

BridTV

4770

Call of Duty® : Avant-garde | Bande-annonce BÊTA

https://i.ytimg.com/vi/Q95aKIslyTQ/hqdefault.jpg

859570

859570

centre

13872

Est-ce que Call of Duty Vanguard est un jeu croisé ?

Call of Duty Vanguard a un multijoueur crossplay et multiplateforme.

Activision a confirmé que la bêta ouverte pour PlayStation et l’accès anticipé pour Xbox et PC incluent une action multijoueur multiplateforme. Cela signifie que vous pourrez faire équipe et combattre n’importe qui, que vous jouiez sur PS4, PS5, Xbox One, Series X ou PC.

Le titre est également intergénérationnel, ce qui signifie que vous pouvez jouer sur PS4 et PS5, Xbox One et Series X si vous vous désinscrivez du jeu croisé. L’expérience complète ne sera pas lancée avant novembre, mais ses démos du week-end offrent de nombreux modes à essayer.

Modes multijoueurs

Les modes du week-end de démonstration final sont les suivants :

Champion Hill Team Deathmatch Domination Tuer Patrouille confirmée

Team Deathmatch, Domination et Kill Confirmed sont des inclusions standard, tandis que Champion Hill et Patrol sont nouveaux. Champion Hill peut être joué en solo ou en duos et trios, tandis que Patrol est un mode basé sur des objectifs inspiré de Hardpoint.

La bêta de Call of Duty Vanguard est-elle gratuite ?

La bêta ouverte de Call of Duty Vanguard est téléchargeable et jouable gratuitement.

Vous pouvez le télécharger dès maintenant sur PlayStation, mais il n’est pas disponible sur Xbox et PC avant le 18 septembre. Les joueurs Microsoft et PC n’ont que la partie accès anticipé disponible jusqu’à samedi, et ce n’est pas gratuit car vous devez pré-commander le jeu pour participer.

Bien que vous deviez payer pour entrer, la bonne nouvelle est que vous pouvez acheter n’importe quelle édition du dernier versement CoD. Vous n’avez pas besoin de posséder l’une des éditions les plus chères, mais assurez-vous de connaître les bonus et les offres exclusives avant d’acheter.

FIFA 22 : Date de sortie d’EA Play en accès anticipé et comment l’obtenir

Dans d’autres nouvelles, les notes des joueurs de Liverpool FIFA 22 ont été divulguées et les nouvelles de Harvey Elliot