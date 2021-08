Statut de l’escadre en juillet : finances et autres faits saillants

Wing a poursuivi sa série de modèles de risque, qui vise à créer une plate-forme de prêt décentralisée plus sécurisée et à apporter des méthodologies de risque plus fiables à DeFi, tout au long du mois de juillet. Les faits saillants ont été publiés dans un rapport détaillé.

Mise à jour de l’interface utilisateur Web des finances, nouvelle page « Marque » et plus encore

Wing a mis à jour son interface utilisateur Web Finance pour garantir une expérience utilisateur transparente et a créé une nouvelle page « Marque » pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’historique et la vision de la plate-forme. En juillet, les versions de Wing’s Ontology (ONT / USD), Ethereum (ETH / USD) et OKExChain ont continué de fonctionner correctement. TVL a culminé à 210 millions de dollars le 28 juillet, soit une augmentation mensuelle de 46 millions de dollars ou 28,19 % de plus qu’en juin.

Après une mise à niveau notable de la version Ethereum de Wing, elle est devenue la première plate-forme de prêt décentralisée de l’histoire à permettre la garantie des actifs UST (UST / USD). Les membres de la communauté Wing DAO ont participé activement aux activités communautaires et à la gouvernance. L’événement Wing PolkaPets NFT Holder Airdrop a commencé le 1er juillet. Il a attiré de nombreux participants au Wing Flash Pool (Ethereum).

Modèle de risque d’actif de l’aile

Le lancement du modèle atteste de l’engagement de la plateforme à assurer la sécurité des actifs des utilisateurs et à procéder à une évaluation précise des risques des actifs pris en charge par la plateforme. L’équipe de gestion des risques de Wing continue de travailler sur les facteurs de garantie, les facteurs de réserve et d’autres modèles standardisés afin de développer une plate-forme de prêt décentralisée plus fiable.

Le facteur de réserve correspond aux frais que les emprunteurs paient à Wing. C’est un élément clé de votre modèle d’affaires et une partie importante du modèle de taux d’intérêt. Le modèle de normalisation du facteur de réserve est impliqué dans la durabilité de l’écosystème DeFi. Les membres de la communauté ont proposé d’ajuster le facteur de réserve pour divers actifs sur la plate-forme Wing. Cela a suscité un débat intense avant le vote.

XICHI ajouté à Ethereum Wing Flash Pool

À la suite de la collaboration entre ICHI et Wing, le formulaire jalonné ICHI a été ajouté à l’Ethereum Wing Flash Pool. Ce formulaire génère de l’argent avec les frais collectés via la plateforme ICHI. De cette façon, les prêteurs de Wing gagnent trois fois plus de récompenses sous forme de récompenses WING, d’intérêts et de récompenses ICHI.

Prospectus

À l’avenir, WING prévoit d’améliorer encore son modèle de contrôle des risques d’actifs et de poursuivre les activités d’extraction de liquidités de pWING, ainsi que d’ajouter des actifs synthétiques au pool Ethereum Wing Flash.

La publication Statut de l’aile en juillet : Finances et autres faits saillants est apparue en premier sur Invezz.