Statut de NBA 2K22 Xbox Game Pass et quand il a été ajouté auparavant

Les fans de basket-ball ne trouveront pas NBA 2K22 sur Xbox Game Pass au lancement, mais l’historique de sortie de la série suggère qu’il pourrait être ajouté au service d’abonnement peu de temps après.

C’est toujours l’un des jeux les plus attendus de l’année et il y a beaucoup d’améliorations à prévoir pour les fans. La WNBA comprendra des activités hors terrain et des séances d’entraînement, la ville sera peuplée et pleine de quêtes secondaires et, comme chaque année, les aisselles, les fesses et les têtes chauves seront encore plus en sueur.

Vivre les épreuves et les tribulations de devenir une mégastar du basket-ball est une tradition annuelle, tout comme la sortie de la série sur la plate-forme d’abonnement de Microsoft.

Est-ce que NBA 2K22 est sur Xbox Game Pass ?

NBA 2K22 ne sera plus sur Xbox Game Pass à partir du 10 septembre.

La seule façon d’entrer sur le terrain et de devenir une superstar mondiale grâce à Nike et à d’autres marques de vêtements est d’acheter le jeu. Il existe trois éditions disponibles pour PlayStation et Xbox, alors assurez-vous de bien connaître les récompenses et les cadeaux avant d’acheter.

Bien qu’il ne fasse pas partie de la bibliothèque de jeux de Microsoft sans frais supplémentaires dès le premier jour, il est possible qu’il rejoigne le programme début 2022.

NBA 2K22 arrivera-t-il dans le Game Pass ?

2K Games n’a pas dit que NBA 2K22 arrivera sur Xbox Game Pass, mais les deux derniers versements de la série suggèrent que cela pourrait être le cas.

NBA 2K20 est sorti le 5 septembre 2019 et a rejoint le programme de Microsoft le 5 mars 2020. 2K21 a été lancé le 3 septembre 2020 et a été ajouté à la bibliothèque gratuite du Major Nelson le 4 mars 2021 avant d’être supprimé en août.

Les deux jeux ont rejoint en mars de l’année suivante, puis sont partis en août/septembre avant le prochain versement. Bien que non confirmé, il est possible que l’entrée de cette année répète l’histoire.

Comment s’abonner

Vous pouvez vous abonner au programme de Microsoft pour 7,99 £ par mois sur console ou PC, ou vous pouvez obtenir un abonnement Ultimate pour 10,99 £ par mois à la place.

Bien que nous ne sachions pas si Take-Two Interactive répétera l’histoire avec son dernier opus de cerceaux de tir, cela vaut toujours la peine de rejoindre le service en raison de tous ses titres fantastiques. Psychonauts 2 est un concurrent du jeu de l’année qui a été ajouté en août, tandis que les nouveaux ajouts pour septembre incluent Final Fantasy XIII et Surgeon Simulator 2.

