20e anniversaire de l’euro après que les rêves de « parité du dollar » ont été gelés pendant la crise de la dette européenne. Les banques centrales se méfient toujours du renminbi chinois.

Selon les données COFER du FMI publiées aujourd’hui, la part mondiale des réserves de change libellées en dollars américains est tombée à 59,15 % au troisième trimestre, contre 59,23 % au deuxième trimestre, tombant à un creux de 26 ans au cours des quatre derniers trimestres. Les réserves de change libellées en dollars sont des titres du Trésor, des obligations de sociétés américaines, des titres adossés à des créances hypothécaires américaines et d’autres actifs libellés en dollars américains détenus par des banques centrales étrangères.

En 2001, juste avant l’arrivée officielle de l’euro sous forme de billets de banque et de pièces, la part du dollar était de 71,5%. Depuis lors, il a baissé de 12,3 points de pourcentage.

En 1977, alors que l’inflation faisait rage aux États-Unis, la part du dollar était de 85 %. Et lorsqu’il a semblé que la Fed ne faisait rien contre l’inflation qui menaçait de devenir incontrôlable, les banques centrales étrangères ont commencé à se débarrasser d’actifs libellés en USD et la part du dollar s’est effondrée.

Le plongeon de la part du dollar a atteint son point le plus bas en 1991, après que la répression de l’inflation au début des années 80 eut entraîné un ralentissement de l’inflation. Alors que la confiance grandissait dans le fait que la Fed garderait l’inflation plus ou moins sous contrôle, la part du dollar a ensuite bondi de 25 points de pourcentage jusqu’en 2000, lorsque l’euro est arrivé.

Depuis lors, au cours de ces 20 années, d’autres banques centrales se sont progressivement détournées des avoirs en dollars américains (données de fin d’année, sauf pour 2021 = Q3) :

Ne sont pas inclus dans les réserves de change mondiales les actifs détenus par une banque centrale dans sa propre monnaie, tels que les avoirs de la Fed en actifs libellés en dollars, les avoirs de la BCE en actifs libellés en euros ou les avoirs de la Banque du Japon en actifs libellés en yens les atouts.

Impact des taux de change sur les réserves de change.

Les taux de change entre le dollar américain et les autres devises ont un impact sur la valeur en dollars des réserves non-dollar. Ainsi, par exemple, la valeur de la détention d’obligations en euros de la Chine est exprimée en USD pour la rendre compatible avec toutes les autres détentions. Tous les avoirs libellés dans des devises autres que le dollar sont exprimés en USD, et ces entrées en USD pour les actifs non USD évoluent également avec les taux de change.

Mais les taux de change des principales paires de devises ont été remarquablement stables au cours des deux dernières décennies et plus, malgré des fluctuations intermédiaires, comme le montre le Dollar Index (DXY), qui est maintenant revenu à son niveau de 1999.

Ainsi, les taux de change n’ont eu que peu ou pas d’impact sur la baisse substantielle de la part du dollar dans les réserves de change.

Cette baisse était principalement due à la diversification des banques centrales au détriment des avoirs libellés en dollars au profit d’avoirs non libellés en dollars – devenant peut-être un peu nerveuses à propos des déficits jumeaux aux États-Unis – mais elles le font très lentement pour éviter de renverser toute cette maison. de cartes.

20e anniversaire de l’euro.



Le 1er janvier 2022, les billets et pièces en euros fêteront leurs 20 ans. J’ai toujours mon « Starter Kit » dans son sac en plastique d’origine car l’introduction de l’euro à l’époque dans une poignée de pays a été un événement majeur dans l’histoire des devises et a pris des décennies à préparer. Aujourd’hui, la zone euro comprend 19 pays avec une population de 340 millions d’habitants.

L’idée de l’euro a été vendue aux habitants de l’UE avec l’objectif affiché et souvent exprimé de la « parité » avec le dollar : la parité comme monnaie de réserve mondiale, comme monnaie d’échange et comme monnaie de financement.

Lors de la formation de l’euro, les instruments de dette et de capitaux propres en monnaie locale, auparavant émis en monnaie locale, ont été convertis en actifs libellés en euros, et les intérêts de coupon et les dividendes ont ensuite été payés en euros, etc. Les monnaies qui sont entrées dans l’euro, telles que comme le deutsche mark, avaient déjà été des monnaies de réserve. Au fur et à mesure que ces actifs ont été convertis en euros, les avoirs des banques centrales en obligations d’État allemandes et autres l’ont été également. Ainsi, en tant que monnaie de réserve, l’euro n’est pas parti de zéro. Il a repris là où les devises des membres s’étaient arrêtées.

