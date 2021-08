Statut multijoueur multiplateforme et solo

in

Aliens Fireteam Elite est maintenant sorti et son statut multijoueur solo et multi-plateforme est un mélange de bon et de mauvais.

Les critiques sont disponibles pour le jeu, et la plupart semblent convenir qu’il s’agit d’une excellente expérience coopérative mais pas de la meilleure représentation des Xenomorphs. En effet, contrairement à Creative Assembley’s Isolation, le monstre emblématique de la science-fiction est assez faible et pas très effrayant.

Il n’y a pas beaucoup de tension ou d’horreur dans le jeu, mais cela devrait toujours être amusant pour les fans qui apprécient l’esthétique de la série.

Aliens : Fireteam Elite – Bande-annonce de précommande

BridTV

3432

Aliens : Fireteam Elite – Bande-annonce de précommande

https://i.ytimg.com/vi/rHah9zqN1BY/hqdefault.jpg

825339

825339

centre

13872

Est-ce que Aliens Fireteam Elite est un jeu croisé ?

Cold Iron Studios a confirmé qu’Aliens Fireteam Elite n’est pas un jeu croisé.

Cela signifie que vous ne pouvez pas abattre les Xenomorphs avec des amis sur PlayStation, Xbox et PC. Le PDG de Cold Iron Studios, Craig Zinkievich, a déclaré à Gamespot qu’il n’était actuellement pas prévu d’implémenter cette fonctionnalité.

Il n’y a aucune explication pour l’omission, mais les fans espèrent qu’elle sera mise à jour à l’avenir.

Est-ce que Aliens Fireteam Elite a un multijoueur multiplateforme ?

Il n’y a pas de multijoueur multiplateforme pour Aliens Fireteam Elite, mais il a un gameplay cross-gen.

Vous pouvez faire équipe avec des amis sur PS4 et PS5, Xbox One et Series X/S. Bien que vous soyez toujours limité à la marque de votre plate-forme, vous pouvez au moins jouer avec d’autres générations de consoles.

Plutôt que les quatre fantastiques habituels, le jeu prend en charge trois joueurs en ligne à la fois en action coopérative. Comme vous vous en doutez, votre objectif est d’abattre des monstres à sang acide tout en essayant d’accomplir un tas d’objectifs aléatoires. Il y a aussi un mode survie où vous devez endurer vague après vague de bestioles.

Un joueur

Vous pouvez profiter de l’action en solo mais vous serez accompagné de deux bots.

C’est décevant car le plus gros problème avec le jeu est son manque de tension et de frayeurs. Bien que la coopération soit l’objectif principal du jeu, la possibilité de jouer complètement seul aurait peut-être permis l’horreur bien nécessaire.

C’est sans aucun doute le meilleur lorsqu’il est joué avec des amis, car tondre des xénomorphes est tout aussi amusant que de regarder le film de James Cameron. Mais, si vous espériez quelque chose d’effrayant à distance, alors vous pourriez être déçu cette fois.

Dans d’autres news, Aliens Fireteam Elite : Heure de sortie, bonus de précommande et Season Pass