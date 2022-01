Statut WhatsApp: qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser

Les médias sociaux ont suscité une obsession du « statut » de chacun – que faites-vous en ce moment ? Étant donné que WhatsApp appartient à Facebook, il va de soi qu’il ne faudrait pas longtemps pour que la fonction de statut fasse également son chemin vers WhatsApp. Alors, à quoi ressemble la fonction de statut WhatsApp et comment y prendre votre petit-déjeuner ?

Mais d’abord, nous devons expliquer ce qu’est un statut. Sur WhatsApp, il peut s’agir d’une photo ou d’une vidéo de ce que vous faites, de ce que vous pensez ou de quelque chose que vous avez vu. Il diffère légèrement des histoires Facebook et des histoires Instagram, en ce que ces deux derniers sont plus riches en fonctionnalités, notamment la possibilité d’« aimer » le statut/l’histoire et de laisser des commentaires.

RÉPONSE RAPIDE

Pour voir et afficher le statut WhatsApp de quelqu’un, accédez à l’application mobile WhatsApp et appuyez sur Statut au fond. Si l’un de vos contacts a récemment effectué une mise à jour de son statut, il apparaîtra ici. Appuyez simplement dessus pour le voir. Sur les versions de bureau et de navigateur Web de WhatsApp, cliquez sur le logo en cercle brisé à côté de votre photo de profil en haut à gauche pour afficher le statut de quelqu’un.

SAUT AUX SECTIONS CLÉS

Comment trouver et afficher le statut WhatsApp de votre contact

Ouvrez WhatsApp sur votre téléphone, votre application de bureau ou votre navigateur Web. Sur l’application mobile, appuyez sur Statut au fond.

Sur les versions de bureau et de navigateur Web, cliquez sur l’icône en forme de cercle brisé en haut à gauche, à côté de votre photo de profil utilisateur.

Sur la page Statut, vous verrez maintenant si quelqu’un a laissé un statut. Ceci est montré sous MISES À JOUR RÉCENTES. Appuyez simplement sur le cercle pour commencer le statut.

Au fur et à mesure de la lecture du statut, une barre de progression se déplacera de gauche à droite en haut. À la fin, le statut se termine et vous serez ramené à la page de statut WhatsApp. N’oubliez pas non plus que si le statut est une vidéo, elle sera lue par défaut avec un son coupé. Pour activer le son, appuyez une fois sur l’écran.

Comment créer un statut WhatsApp

Pour créer votre propre statut, appuyez sur Statut en bas de l’écran. Vous verrez maintenant votre photo de profil WhatsApp en haut, avec le message Ajouter à mon statut. Pour commencer un état, appuyez sur l’icône de l’appareil photo sur la droite pour un état basé sur une image ou une vidéo. Ou l’icône en forme de crayon pour un statut purement textuel.

J’ai décidé d’opter pour un statut basé sur l’image, donc après avoir appuyé sur l’icône de l’appareil photo, je l’ai pointé sur une image sur le mur de mon bureau. Alternativement, si vous souhaitez utiliser une image sur votre pellicule, elle apparaît en bas de l’écran. Appuyez simplement sur celui que vous souhaitez utiliser. Une troisième option consiste à prendre une courte vidéo. En bas de l’écran, sous le bouton circulaire, vous verrez Maintenez pour la vidéo, appuyez pour la photo.

Une fois la photo prise, vous verrez des options dans le coin supérieur droit pour personnaliser le statut. La première consiste à retourner l’image.

Mark O’Neill / Autorité Android

L’icône du visage souriant sert à insérer des autocollants et des emojis. Appuyez sur celui que vous voulez.

J’ai sélectionné un autocollant et il est apparu à l’écran. Vous pouvez le faire glisser avec votre doigt là où vous le souhaitez. Si vous souhaitez annuler quoi que ce soit à tout moment ou supprimer complètement l’autocollant, appuyez simplement sur le bouton annuler flèche à l’extrême gauche.

Les deux dernières options en haut à droite concernent le texte que vous allez ajouter (le cas échéant). Sélectionnez votre couleur, puis commencez à taper. Encore une fois, vous pouvez faire glisser le texte vers n’importe quelle partie de l’écran que vous voulez.

Lorsque vous avez terminé avec le statut, appuyez sur Statut (Contacts) en bas pour le poster.

Votre photo de profil WhatsApp est maintenant remplacée par une vignette circulaire du statut que vous venez de créer. Pour le regarder, appuyez sur la vignette. Cette miniature circulaire apparaîtra également sur la page d’état de vos contacts WhatsApp, afin qu’ils puissent également la regarder.

Comment supprimer un statut WhatsApp

Pour supprimer un statut WhatsApp, appuyez sur votre statut sur le Statut page (mais pas la vignette). En voyant la page suivante, appuyez sur les trois points horizontaux à droite et sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant.

24 heures, puis il disparaît (sauf si vous le supprimez plus tôt, évidemment).

Pouvez-vous récupérer une ancienne mise à jour de statut qui a expiré ?

Non, une fois que c’est parti, c’est parti.

Pouvez-vous télécharger le statut WhatsApp de quelqu’un ?

Il ne semble pas y avoir de solution iPhone, mais sur Android :

Téléchargez les fichiers Google. Appuyez sur l’icône de menu dans le coin supérieur gauche de l’application. Appuyez sur Réglages et activer Montrer les fichiers cachés. Accédez au gestionnaire de fichiers de votre appareil. Naviguez ensuite jusqu’à Stockage interne>WhatsApp>Médias>Statuts. Tous les statuts que vous avez consultés s’afficheront dans ce dossier. Appuyez sur l’image ou la vidéo souhaitée. Appuyez longuement sur l’élément sélectionné et enregistrez-le à l’emplacement souhaité sur l’appareil.

Vous pouvez également voir si le contact a enregistré le statut sur son compte Facebook. Vous pourrez peut-être le télécharger là-bas.

Comment voir un statut WhatsApp sans être vu ?

Vous devez modifier vos paramètres de confidentialité à l’avance, afin que votre dernier statut vu ne soit pas visible. Vous pouvez également vous déconnecter de l’application mobile et la regarder, mais votre contact sera averti une fois que vous vous reconnecterez. Une troisième option consiste à utiliser WhatsApp Web et à afficher la mise à jour du statut hors ligne en mode navigation privée. Mais assurez-vous de fermer la fenêtre avant de vous reconnecter à Internet.

Combien de temps une vidéo de statut peut-elle durer ?

WhatsApp indique sur ses pages d’aide que la durée maximale d’une vidéo d’état est de 30 secondes.

